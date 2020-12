SPD will Beschaffung bewaffneter Drohnen ganz auf Eis legen

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD will die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr für diese Legislaturperiode offenbar ganz auf Eis legen. Nach Informationen der Funke Mediengruppe schloss sich SPD-Fraktionschef Mützenich den Bedenken von Parteichef Walter-Borjans an. Mützenich sagte demnach in einer Fraktionssitzung, dass über das Rüstungsprojekt nicht - wie im Koalitionsvertrag vorgesehen - ausführlich gesprochen wurde. FDP und Grüne hatten diese Kritik an einer fehlenden Debatte bereits als unzutreffend zurückgewiesen und die SPD aufgefordert, sich jetzt für oder gegen die Bewaffnung zu entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 23:00 Uhr