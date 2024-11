SPD will an Scholz als Kanzlerkandidat festhalten

Berlin: Die SPD-Spitze will an Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Partei festhalten. SPD-Chefin Esken sagte, Scholz sei auf internationaler Bühne erfahren, erfolgreich im Schmieden von Bündnissen und habe bewiesen, dass er Herausforderungen bewältigen könne. Auch Gesundheitsminister Lauterbach schloss einen Kandidatenwechsel aus. In der SPD-Basis gibt es immer wieder Stimmen, die sich für Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten aussprechen. Mit dem beliebtesten Politiker Deutschlands seien die Chancen bei der Wahl im Februar größer, so das Argument. Der Bochumer Sozialdemokrat Serdar Yüksel sagte dem "Stern", bei einer Befragung der SPD-Mitglieder würden 80 Prozent für Pistorius stimmen.

