SPD will an Koalition in Sachsen Anhalt festhalten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sein Kabinett für den Mittag zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Per Videokonferenz beraten die Minister von CSU und Freien Wählern über weitere Beschränkungen angesichts der anhaltend hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen im Freistaat. Berichten zufolge plant Söder unter anderem bereits ab kommender Woche Wechselunterricht in den höheren Klassen der Schulen sowie nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Der Landkreis Regen liegt mit einem Wochen-Wert von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inzwischen bundesweit an der Spitze.

München: Die deutschen Skigebiete rechnen mit einem Schaden in Höhe von 400 Millionen Euro, falls die Corona-Beschränkungen den ganzen Winter über anhalten. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf den Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte berichtet, entgehen etwa Skiliftbetreibern, Hoteliers, Hüttenwirten und Skiausrüstern alleine in den Weihnachtsferien 150 Millionen Euro. In Österreich prognostiziert die Wirtschaft einen Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe, sollte der Skitourismus die ganze Saison über nicht möglich sein.

Washington: US-Präsident Trump ist nach Georgia gereist, um dort Wahlkampf für die anstehende Senatoren-Stichwahl zu machen. Im Vorfeld soll er nach übereinstimmenden Medienberichten den Gouverneur des Bundesstaates, Kemp, unter Druck gesetzt haben, das Ergebnis der Präsidentenwahl zu seinen Gunsten zu kippen. In einem Telefonat habe er Kemp aufgefordert, dafür eine Sondersitzung des Parlaments einzuberufen. Der Demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hatte in Georgia knapp gewonnen, die Stichwahlen über die zwei Senatorenposten entscheiden über die Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Parlamentskammer.

Brüssel: Die EU und Großbritannien unternehmen einen weiteren Versuch, um in letzter Minute doch noch ein Handelsabkommen nach dem Brexit zu erreichen. Trotz bedeutender Differenzen habe man sich auf die Fortsetzung der Verhandlungen geeingt, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einem Telefonat mit dem britischen Premierminister Johnson. Die Unterhändler sollen sich tagsüber wieder treffen. In dem Gespräch hätten beide Seiten die Tatsache begrüßt, dass in vielen Bereichen Fortschritte erzielt worden seien, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung Johnsons und von der Leyens. Knackpunkte sind weiterhin gleiche Wettbewerbsbedingungen, die Fischereirechte und die Regulierung der künftigen Beziehungen.

Magdeburg: Die SPD in Sachsen-Anhalt will an der Koalition mit CDU und Grünen festhalten. Das hat die Landesvorsitzende Kleemann nach einer Videokonferenz des Parteirats erklärt. Die Kenia-Koalition als - so wörtlich - "Bollwerk gegen rechts" dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, betonte Kleemann. Die Magdeburger Koalition droht am Rundfunk-Streit zu zerbrechen. CDU und AfD lehnen die vorgesehene Beitragserhöhung ab; SPD und Grüne sind dafür.

Paris: Bei Protesten gegen Polizeigewalt ist es in der französischen Hauptstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Demonstranten zündeten Autos an und schlugen Schaufenster von Supermärkten und Banken ein. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Die Kundgebung in Paris hatte friedlich begonnen, schlug aber schnell in Gewalt um. Die Proteste richten sich gegen soziale Ungerechtigkeit und gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz.

Frankfurt am Main: Wegen einer Bombenentschärfung müssen bis zum Morgen fast 13.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen ist der Stadtteil Gallus, in dem mehrere Altenheime, aber auch wichtige Infrastruktur wie Internetknotenpunkte, Fernwärmeleitungen und zentrale Einrichtungen der Bahn liegen. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Nach Angaben der Behörden kann sich die Entschärfung wegen der Corona-Schutzmaßnahmen bis zum Abend hinziehen.

Tokio: Eine Kapsel mit Gesteinsproben vom Asteroiden Ryugu ist sicher in der Wüste Australiens gelandet. Wie die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa bekannt gab, hatte die Raumsonde "Hayabusa2" die Kapsel beim Vorbeiflug an der Erde abgetrennt. Forscher erwarten sich von dem geschätzt 4,6 Milliarden Jahre alten Material im Inneren der Kapsel Erkenntnisse über die Frühzeit des Sonnensystems. Die japanische Raumsonde war im Oktober 2018 auf Ryugu gelandet. In zehn Jahren soll sie einen weiteren erdnahen Asteroiden erreicht haben.

Sakhir: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas startet beim Großen Preis der Formel 1 in Bahrain von der Pole Position. Dahinter gehen der Brite George Russel - ebenfalls Mercedes - und der Red-Bull-Pilot Max Verstappen ins Rennen. Russell ersetzt in Bahrain Weltmeister Lewis Hamilton, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Sebastian Vettel holte im Ferrari nur Startplatz 13.

Zum Fußball: Der FC Bayern München hat in einem turbulenten Spitzenspiel die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick schaffte trotz zweimaligen Rückstands noch ein 3:3 gegen RB Leipzig. Bayern hat weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf die Sachsen. Dortmund ist nach dem 1:1 in Frankfurt Tabellendritter. Im Kellerduell setzte sich Bielefeld mit 2:1 gegen Mainz durch. Köln und Wolfsburg trennten sich 2 zu 2, die Partie Freiburg gegen Mönchengladbach endete ebenfalls 2 zu 2. Die Ergebnisse der 2.Liga: Fürth - Heidenheim 0:1 Hamburg - Hannover 0:1 Braunschweig - St Pauli 2:1 und Osnabrück - Karlsruhe 1:2.

Das Wetter in Bayern: im Westen und an den Alpen Regen oder Schnee, Tiefstwerte in der Nacht +2 bis -2 Grad