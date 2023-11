SPD weist Forderung nach Kürzungen bei Heizungszuschüssen zurück

Berlin: In der Debatte um Haushaltskürzungen will SPD-Fraktionsvize Miersch die Zuschüsse zum Austausch von Heizungen erhalten. Miersch sagte den Funke-Medien, die Zusagen der Koalition würden weiter gelten und zwar - so wörtlich - vor allem für die Förderung klimafreundlicher Heizungen. Der Forderung von CDU-Chef Merz, die Förderung für private Haushalte zu streichen, lehnte der SPD-Politiker ab. Klimaschutz sei eine klare Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Merz' Vorschlag löse zudem keine Probleme und sei ein Zeichen für Ignoranz gegenüber den Menschen, sagte Miersch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 07:00 Uhr