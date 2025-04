SPD warnt vor "normalem Umgang" mit der AfD im Bundestag

SPD warnt vor Normalisierung der AfD im Bundestag: In der Diskussion über den Umgang mit der Partei sagte Generalsekretär Miersch, die AfD stelle in weiten Teilen die Verfassung infrage. Insofern müssten Demokratinnen und Demokraten dabei sehr wachsam sein. Eine Normalität könne es nicht geben, so Miersch bei ntv. SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Mast ergänzte wörtlich: "Es bleibt dabei: Die AfD ist keine Partei wie jede andere." Unionsfraktionsvize Spahn hatte sich zuletzt für einen neuen Umgang mit der AfD im Bundestag ausgesprochen.

