SPD wählt Barley zur Spitzenkandidatin für die Europawahl

Berlin: Die SPD will im Europa-Wahlkampf gegen Populismus, Rechtsextremismus und für soziale Gerechtigkeit mobil machen. Das haben die Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil beim Nominierungsparteitag in Berlin deutlich gemacht. Als Spitzenkandidatin geht die aktuelle Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Barley, ins Rennen. Sie erhielt fast 99 Prozent der Delegiertenstimmen. Barley sprach in ihrer Rede von einer Richtungsenscheidung: Konservative und liberale Politiker streben nach ihren Worten an, Europa im wesentlichen auf einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu reduzieren. Soziale Themen und der Schutz von Arbeitnehmern sollten darin nicht weiter geregelt werden. Diese Aufgabe müssten deshalb die Sozialdemokraten in Europa übernehmen. Mit Blick auf die sogenannten "Remigrations-Pläne" von Rechtsextremisten sagte Barley, solchen Bestrebungen hätten sich Sozialdemokraten immer entgegen gestellt - so auch jetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 12:30 Uhr