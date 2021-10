SPD-Vorstand macht Weg für Ampel-Koalitionsverhandlungen frei

Nachrichtenarchiv - 15.10.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bildung einer Ampel-Regierung ist einen Schritt weitergekommen: Nach Ende der Sondierungsgespräche erklärten die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP, ihren Parteien Koalitionsverhandlungen zu empfehlen. Nur wenige Stunden später hat der SPD-Vorstand bereits den Weg dafür einstimmig freigemacht. Bei den Grünen wird die Entscheidung am Sonntag auf einem kleinen Parteitag fallen, bei den FDP-Gremien am Montag. SPD-Kanzlerkandidat Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die Regierungsbildung vor Weihnachten abgeschlossen sein kann. Die Sondierungsgespräche bezeichneten alle Teilnehmer als konstruktiv und professionell. FDP-Chef Lindner sprach von einer Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.10.2021 18:15 Uhr