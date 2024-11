SPD-Vorstand kürt Scholz zum Kanzlerkandidaten

Berlin: Die SPD will mit Olaf Scholz in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf ziehen. Wie die Parteispitze in Berlin mitteilte, wurde der 66-Jährige von Präsidium und Vorstand offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt. Co-Chefin Esken sagte, angesichts der Situation in der sich Deutschland, Europa und die Welt befinde, sei Scholz der "richtige Kanzler" für Deutschland. Die endgültige Entscheidung soll dann der Parteitag treffen, hier wird am 11. Januar abgestimmt. Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition hatte die SPD öffentlich darüber diskutiert, wer nächster Kanzlerkandidat werden soll. Mehrere Parteivertreter hatten sich für Verteidigungsminister Pistorius ausgesprochen, der seit langem zu den beliebtesten Politikern in Deutschland zählt. Pistorius hatte die Diskussion am letzten Donnerstag beendet, indem er erklärte, er stehe als Kanzlerkandidat nicht zur Verfügung.

