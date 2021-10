SPD-Vorstand für Koalitionsverhandlungen

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorstand der SPD hat einstimmig die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP beschlossen- wenige Stunden nach der entsprechenden Empfehlung der Parteispitzen. Bei den Grünen soll am Sonntag ein Kleiner Parteitag entscheiden, die FDP-Führung dann am Montag. Die Sondierungsteams von SPD, Grünen und FDP wollen in den Klimaschutz investieren, der Mindestlohn soll auf von zwölf Euro angehoben werden, für Forschung und Wissenschaft soll ebenfalls mehr Geld ausgegeben werden. SPD-Kanzlerkandidat Scholz setzt bei der Finanzierung auch auf privatwirtschaftliche Investitionen. In den ARD-Tagesthemen sagte er, diese werde man beim Ausbau der erneuerbaren Energieen möglich machen. Außerdem verwies er auf wachsende Steuereinnahmen durch die gute wirtschaftliche Entwicklung. Der Grünen-Co-Vorsitzende Habeck zeigte sich im ZDF optimistisch, dass eine Ampel-Koalition im Bund zustande kommt. Er sagte, ein Scheitern der Verhandlungen wäre eine Überraschung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.10.2021 01:00 Uhr