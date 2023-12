SPD-Vorsitzende Esken fordert mehr Mittel für den Bildungsbereich

Berlin: Auf dem Parteitag der SPD hat die Vorsitzende Esken deutlich mehr finanzielle Mittel für die Bildung gefordert. Sie brachte einen Leitantrag des Parteivorstandes ein, der einen sogenannten "Deutschlandpakt Bildung" vorschlägt: Bund, Länder und Kommunen sollten an diesem beteiligt sein. Esken kritisierte, die Pisa-Studie sorge zwar immer wieder für Aufregung, verändert werde aber nichts. Das wolle sie nicht mehr hinnehmen. Ein Bildungsaufbruch sei nötig, so Esken. Bildung sei die beste und wichtigste Investition in die Zukunft Deutschlands. Zur Finanzierung verwies Esken auf die SPD-Forderungen, eine Vermögenssteuer einzuführen oder die Erbschaftssteuer zu reformieren. Gestern hatten sich die Sozialdemokraten unter anderem mit der Haushaltskrise sowie der Asylpolitik befasst. Am frühen Nachmittag soll der Parteitag zu Ende gehen.

