SPD verlangt von Bystron in Russland-Affäre eidesstattliche Versicherung

Berlin: Im Fall des AfD-Bundestagsabgeordneten Bystron fordert die SPD die Partei auf, eidesstattliche Erklärungen ihrer Kandidaten anzufordern. In der ARD sagte Generalsekretär Kühnert, er habe Sorge, dass die Vorwürfe gegen den AfD-Kandidaten Bystron wegen Geldzahlungen aus Russland in den Wochen bis zur Europawahl im Juni nicht mehr abschließend aufgeklärt werden könnten. Durch eine eidesstattliche Erklärung hätten die Wählerinnen und Wähler die Sicherheit, dass es sich um rechtstreue Kandidaten handle, die nicht auf der Payroll von Diktatoren stehen, so Kühnert weiter. Nach Ansicht des Grünen-Fraktionsvize von Notz steht die Frage im Raum, ob man bei der AfD parteirechtlich Dinge prüfen müsse, wenn diese illegitimes Geld bekomme. Der AfD-Politiker Bystron steht im Verdacht, Zahlungen aus Russland erhalten zu haben, möglicherweise auch, um Moskau-freundliche Positionen zu vertreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 21:00 Uhr