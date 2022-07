SPD verhandelt über Parteiausschluss von Altkanzler Schröder

NRW-Ministerpräsident erinnert an Flutkatastrophe vor einem Jahr

Euskirchen: Zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird heute der Opfer gedacht. NRW-Ministerpräsident Wüst teilte am Morgen mit, die Ereignisse vor einem Jahr bedeuteten einen Einschnitt in die Geschichte des Landes. Die Bilder hätten sich in die Erinnerung eingebrannt, so Wüst weiter - dazu gehörten nicht nur die Verluste und die unbändige Kraft der Natur, sondern auch die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander. Bei der Hochwasserkatastrophe vor einem Jahr waren allein in NRW 49 Menschen gestorben - die Schäden werden auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert. Im rheinland-pfälzischen Ahrtal kamen sogar 134 Menschen ums Leben. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz besuchen heute die betroffenen Regionen und nehmen an Gedenkveranstaltungen teil.

