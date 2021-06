SPD und Opposition verlangen Aufklärung angesichts der "Überbeschaffung" von Schutzmasken

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD und die Opposition verlangen Aufklärung angesichts der massenhaften Beschaffung von Schutzmasken. Der SPD-Haushaltsexperte Rohde erklärte, der Bericht des Bundesrechnungshofs sei ein erneuter Beleg für das Managementversagen im Gesundheitsministerium. FDP-Fraktionsvize Theurer forderte die Einsetzung eines Untersuchungsauschusses. Nach Ansicht des Rechnungshofs hat das Gesundheitsministerium den Bedarf an Schutzmasken auf Grundlage von sachfremden und unrealistischen Annahmen berechnet und viel zu viele gekauft. So habe das Ministerium allein eine Milliarde FFP2-Masken aus dem Ausland beschafft. Das sei das Dreizehnfache des ermittelten Mindestbedarfs und das Achtfache der Menge, die bisher ausgeliefert worden sei. Minister Spahn entgegnete, in der Notlage im Frühjahr 2020 habe man unkonventionell handeln müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 22:15 Uhr