SPD und Grüne zeigen sich zuversichtlich über Bürgergeld-Kompromiss

Nachrichtenarchiv - 21.11.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Tage vor den Beratungen im Vermittlungsausschuss sieht die FDP Schnittmengen mit den Forderungen der Unionsparteien. Im Mittelpunkt steht dabei die Vertrauenszeit - also ein Zeitraum von sechs Monaten, in denen Bürgergeld-Empfänger kaum Sanktionen befürchten müssen. FDP-Generalsekretär Djir-Saraj schlug vor, diese Vertrauenszeit komplett zu streichen. Das käme den Forderungen von CDU und CSU entgegen. CSU-Chef Söder machte deutlich, dass es für seine Partei auf zwei Punkte ankommt: Den Verzicht auf die Vertrauenszeit und die deutliche Senkung des sogenannten Schonvermögens. Söder ergänzte, es gebe gute Chancen auf eine Einigung in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 19:00 Uhr