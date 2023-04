SPD und Grüne widersprechen Lindner im Haushaltsstreit

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Bewölkt und gebietsweise Regen bei maximal 6 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt, örtlich Regen bei maximal 6 bis 10 Grad. In der Nacht nur noch an den Alpen regnerisch, Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen nur noch im Südosten unbeständig, im übrigen Bayern am Nachmittag auch sonnig. Am Montag überall freundlich, am Dienstag wechselhaft mit Schauern. 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 12:00 Uhr