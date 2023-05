SPD und Grüne sehen keinen Grund für Aufschub bei Heizungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Handwerk beklagt Mangel an Auszubildenden

Berlin: Das Handwerk in Deutschland hat mit einem erheblichen Mangel an Lehrlingen zu kämpfen. Ende April waren bei den Handwerkskammern noch knapp 40.000 offene Ausbildungsplätze gemeldet. Wie Handwerkspräsident Dittrich der Rheinischen Post gesagt hat, ist der Bedarf besonders groß bei Heizung-Sanitär-Klima, bei Elektroinstallateuren und generell am Bau. Aber auch in den Lebensmittel- oder in den handwerklichen Gesundheitsberufen fehle es an Azubis. Die Einwanderung von Fachkräften könne nur ein Beitrag zur Lösung sein, so Dittrich. Vor allem gehe es aber darum, die inländischen Potentiale zu nutzen. Mehr Frauen müssten Vollzeit arbeiten - und an den Gymnasien müssten verstärkt die Perspektiven beruflicher Bildung aufgezeigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2023 06:00 Uhr