SPD und Grüne lehnen Linnemanns Vorstoß zum Bürgergeld ab

Berlin: Die Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen lehnen den Vorstoß von CDU-Generalsekretär Linnemann ab, erwerbsfähige Bürgergeld-Bezieher in bestimmten Fällen zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Auretsch, sprach in der Zeitung "Die Welt" von einem zu großen bürokratischen Aufwand. Denn es müsse nachgewiesen werden, dass keine regulär bezahlten Jobs verdrängt werden. Es wäre absurd, Unternehmen vom Markt zu verdrängen, die echte Löhne zahlten. Aus der SPD hieß es, Linnemanns Vorschlag sei ein Ladenhüter, der bei genauerem Hinsehen keines der Probleme löse. Dagegen signalisierte die FDP-Bundestagsfraktion Zustimmung. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte eine Arbeitspflicht für alle gesunden Bürgergeld-Empfänger gefordert. Wer nach sechs Monaten immer noch keinen Job habe, sollte einer gemeinnützigen Tätigkeit nachgehen, so sein Vorschlag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 20:00 Uhr