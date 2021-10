SPD und Grüne gehen optimistisch in die Sondierungen

Österreichs Kanzler will trotz Ermittlungen im Amt bleiben

Wien: Österreichs Bundeskanzler Kurz will trotz der Korruptionsermittlungen gegen ihn im Amt bleiben. Es gebe kein Indiz dafür, dass er persönlich in die Beauftragung für ihn günstiger Meinungsumfragen verwickelt sei, sagte der ÖVP-Politiker am Abend im ORF. Alle Vorwürfe, die es gebe, richteten sich vielmehr gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. - Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kurz und einige seiner Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Sie sollen sich positive Presse-Berichterstattung erkauft haben, um so den Weg von Kurz an die Spitze von Partei und Regierung zu ebnen. - Ein österreichischer Politikwissenschaftler äußerte die Befürchtung, dass Kurz zwar im Amt bleiben könne, das Land aber monatelang diskutiere, ob der Kanzler nun schuldig sei oder nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 07:00 Uhr