SPD und Grüne geben sich nach Sondierung verhalten optimistisch

Nachrichtenarchiv - 03.10.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne, Union und FDP haben sich heute zu verschiedenen bilateralen Sondierungsgesprächen getroffen. Am Abend setzten sich unter anderem SPD und Grüne zusammen. Im Anschluss betonten beide Parteien, dass das Gespräch konstruktiv gewesen sei. Grünen-Parteichef Habeck sagte, im Gegensatz zu Grünen und FDP sei die SPD seit Jahren in der Regierung. Sie sei aber offenbar bereit, neu zu starten und liegengebliebene Probleme zu lösen. Insgesamt sehe er bei allen Parteien einen Willen zu Bewegung. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte, es habe ein gutes, sachliches Gespräch gegeben. Die SPD strebe nun so schnell wie möglich ein Treffen in einer Dreier-Runde an. Ebenfalls am Abend haben sich FDP und Union getroffen - dazu ist bisher aber noch nichts bekannt. Am Nachmittag schon hatten SPD und FDP miteinander gesprochen. Konkretes wurde danach zwar nicht verkündet, die Generalsekretäre Klingbeil und Wissing nannten aber auch diese Gespräche konstruktiv.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.10.2021 21:00 Uhr