SPD und Grüne fordern Aufklärung der Vorfälle in der JVA Gablingen

München: SPD und Grüne im Bayerischen Landtag haben von Justizminister Eisenreich Aufklärung über die Vorfälle in der Justizvollzugsanstalt Gablingen gefordert. Entsprechende Anträge wollen sie in den Justizausschuss einbringen. Der Sprecher der Landtags-Grünen für Recht, Schuberl, verlangte, auch Kontrollmechanismen müssten auf den Prüfstand. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Arnold betonte, das Innere eines Gefängnisses dürfe kein rechtsfreier Raum sein. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft unter anderem gegen die stellvertretende JVA-Leiterin wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Häftlinge sollen unter teils unmenschlichen Bedingungen untergebracht worden sein. Der Anstaltsbeirat der JVA Gablingen will sich auf einer Sondersitzung noch heute mit den Vorwürfen beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 16:00 Uhr