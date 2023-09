SPD und FDP wollen Verbesserungen im Bildungsbereich

Hawangen: In der BR24-Wahlarena haben sich die Spitzenkandidaten der bayerischen SPD und FDP, von Brunn und Hagen, für Verbesserungen im Bereich der Bildung ausgesprochen. Hagen forderte eine leistungsorientierte Bezahlung der Lehrer. Engagement müsse auch bei der Entlohnung eine Rolle spielen. Das funktioniere in der Wirtschaft, warum nicht auch bei den Lehrkräften, so Hagen bei der Veranstaltung in Hawangen im Allgäu. - SPD-Spitzenkandidat von Brunn kündigte an, jährlich eine Milliarde Euro in die Bildung investieren zu wollen. Zudem müssten die Stellen der praxisorienterten Ausbildung verdreifacht werden, um mehr Erzieherinnen ausbilden zu können. Beim Thema Wohnungsbau setzt von Brunn auf weniger Bürokratie und verbilligte Kredite. Für die FDP unterstrich Hagen, man müsse in Bayern mehr bauen und die Grunderwerbssteuer auf Null setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 23:00 Uhr