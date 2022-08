SPD und FDP streiten weiter über Übergewinnsteuer

Weitere Getreidefrachter haben die Ukraine verlassen

Odessa: Drei weitere Getreidefrachter haben Schwarzmeerhäfen in der Ukraine verlassen. Das hat das türkische Verteidigungsministerium bestätigt. Demnach sind die Schiffe mit insgesamt 58.000 Tonnen Mais an Bord auf dem Weg nach Istanbul. Dort werden sie zunächst inspiziert, bevor sie ihren Weg zu den jeweiligen Bestimmungsorten fortsetzen. Diese sind Irland, England und ein Hafen in der Türkei. Gleichzeitig starten von Istanbul aus zwei Frachtschiffe in Richtung Ukraine, um dort weiteres Getreide abzuholen. Die Transporte sind Teil des Abkommens zwischen der Ukraine und Russland zur Wiederaufnahme der Getreide-Exporte. Die Türkei und die UN hatten den Kompromiss vermittelt. Ein erstes Schiff war bereits am Montag in den Libanon aufgebrochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2022 09:00 Uhr