SPD und FDP streiten über Erhöhung des Mindestlohns

Berlin: Die SPD will einen höheren Mindestlohn von bis zu 14 Euro pro Stunde durchsetzen. Der Parteivorsitzende Klingbeil hat in der "Bild am Sonntag" angekündigt, dass die Europäische Mindestlohnrichtlinie umgesetzt werden soll. Auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, hält die geplante Erhöhung auf 12,82 Euro bis 2025 für unzureichend. Von der FDP kam prompt Kritik an dem Vorstoß. Der stellvertretende Vorsitzende Kubicki sagte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er halte davon rein gar nichts. Er machte deutlich, dass derartige Forderungen die deutsche Wirtschaft und den sozialen Frieden schwächen und kündigte Widerstand an. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte, die Politik dürfe sich nicht mit willkürlichen Forderungen in die Arbeit der Tarifpartner einmischen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 13:00 Uhr