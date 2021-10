SPD und FDP sprechen von konstruktiven Sondierungen

Nachrichtenarchiv - 03.10.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD und FDP haben sich zu Sondierungsesprächen getroffen. Im Anschluss sprachen beide Seiten von einer konstruktiven Atmosphäre, ohne Einzelheiten zu nennen. Beide Seiten hatten sich am Nachmittag an einem neutralen Ort in Berlin zusammengesetzt. Die Delegation der Sozialdemokraten besteht aus sechs Vertretern, die Liberalen sind zu zehnt. Vor dem Treffen verzichteten beide Parteien auf Statements. Grundsätzlich sehen die Liberalen mehr Gemeinsamkeiten mit der Union. Die Sozialdemokraten wollen im Anschluss an die Pressekonferenz mit den Grünen sondieren. Deren Team besteht ebenfalls aus zehn Verhandlern. Auf einem kleinen Parteitag gestern hatten die Parteichefs Baerbock und Habeck betont, dass sie offen in die Gespräche gehen. Auch die Union steigt am Abend in die Sondierungen ein. Sie spricht mit der FDP.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2021 18:00 Uhr