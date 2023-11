SPD und FDP sind wohl uneins über Zukunft der Energiepreisbremsen

Berlin: In der SPD werden Stimmen laut, die Finanzminister Lindner auffordern, die Energiepreisbremsen wie vereinbart bis März kommenden Jahres laufen zu lassen. Die Vize-Fraktionsvorsitzenden Miersch und Hubertz sagten am Abend, die Preisbremsen seien für Millionen Haushalten und Unternehmen eine Sicherheit vor überbordenden Energiepreisen. Sie verwiesen darauf, dass der Bundestag erst vergangene Woche dafür gestimmt hat, sie bis zum Ende der Heizperiode fortzusetzen. Lindner hatte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk angekündigt, dass die Strom- und Gaspreisbremsen zum Jahresende beendet würden. Er begründete das mit dem Karlsruher Haushaltsurteil. Der Richterspruch bedeutet das Aus für den Klimafonds WSF, aus dem die Preisbremsen finanziert werden sollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 22:00 Uhr