SPD und FDP küren Spitzenkandidatinnen für die Europawahl

Berlin: SPD und FDP stellen sich für die Europawahl Anfang Juni auf. Auf Parteitagen in Berlin wollen beide Parteien ihre Spitzenkandidatinnen küren und die Wahlprogramme verabschieden. Für die SPD soll die Vize-Präsidentin des Europa-Parlaments, Barley, ein zweites Mal ins Rennen gehen. Die 55-Jährige war schon 2019 als Spitzenkandidatin angetreten und hatte mit 15,8 Prozent das bisher schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokraten eingefahren. Die FDP will die amtierende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, zur Spitzenkandidatin machen. Die 65-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, dem Lager der Populisten in der EU Paroli zu bieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 10:00 Uhr