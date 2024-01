SPD und FDP bestimmen Spitzenkandidatinnen für die Europawahl

Berlin: SPD und FDP haben ihre Spitzenkandidatinnen für die Europawahl am 9. Juni gekürt. Die SPD zieht zum zweiten Mal mit Katarina Barley in den Wahlkampf. Die 55-Jährige bekam beim Parteitag in Berlin 99 Prozent der Delegiertenstimmen. Die derzeitige Vize-Präsidentin des Europaparlaments sprach von einer Richtungswahl. Barley sagte, es komme jetzt darauf an, die EU innerhalb und außerhalb gegen Feinde der Demokratie zu stärken. Für die FDP geht erstmals die Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann ins Rennen. Die 65-Jährige wurde von 90 Prozent der Delegierten unterstützt. FDP-Chef Lindner würdigte Strack-Zimmermann als streitbare Persönlichkeit, die in Brüssel und Straßburg deutsche Interessen vertreten soll. In ihrer Rede forderte die Verteidigungsexpertin unter anderem mehr deutsche Militärhilfe für die Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 15:30 Uhr