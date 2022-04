SPD und CSU schätzen Chancen für Waffenbeschluss unterschiedlich ein

Nachrichtenarchiv - 26.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Fraktionschef Mützenich sieht in der aktuellen Diskussion um die Ukraine-Politik eine - so wörtlich - "militaristische Schlagseite". Man dürfe nicht nur an Waffenlieferungen denken, sondern müsse viel stärker den Blick auf politische Lösungen richten, so Mützenich im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es gehe zum Beispiel auch darum, ob die Vereinten Nationen bei der Einrichtung von Flucht-Korridoren oder Feuerpausen helfen können. Die Chancen für eine Einigung mit der Union sieht Mützenich skeptisch. Er wisse aktuell nicht, welche Ziele Fraktionschef Merz verfolge. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte heute früh im BR24 Thema des Tages, er hoffe auf einen gemeinsamen Antrag von Union und Regierungsparteien im Bundestag. Dobrindt verwies auf einen Entwurf der Ampel zur Hilfe für die Ukraine. Darin sei indirekt auch von Artillerie und Drohnen die Rede. Er sehe daher Chancen, dass es aus der Mitte des Parlaments eine Mehrheit für Waffenlieferungen gebe. Der Bundestag wird voraussichtlich übermorgen abstimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2022 08:00 Uhr