SPD und CSU bewerten Kriminalstatistik unterschiedlich

Berlin: Schon vor der offiziellen Vorstellung haben erste Details aus der Kriminalstatistik für 2023 heftige Debatten ausgelöst. Der Zahlensammlung zufolge ist der Anteil jugendlicher und zugewanderter Tatverdächtiger gestiegen. Der SPD-Innenexperte Fiedler sagte dem BR, man könne einen Zusammenhang zwischen Migration und steigender Kriminalität nicht vom Tisch wischen. Ein Teil der Zuwanderer sei für den überproportionalen Anteil ausländischer Tatverdächtiger verantwortlich. Andererseits sei es logisch, dass es bei mehr Einwohnern in Deutschland auch mehr Straftaten gebe, so Fiedler. Die CSU-Abgeordnete Lindholz mahnte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Zuwanderung nach Deutschland besser zu steuern. Am späten Vormittag wird Innenministerin Faeser die Kriminalstatistik vorstellen und gemeinsam mit dem Chef des Bundeskriminalamtes, Münch, erläutern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 09:00 Uhr