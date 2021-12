SPD stimmt über Koalitionsvertrag ab

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD entscheidet heute auf einem Parteitag, ob sie die geplante Koalition mit Grünen und FDP eingehen will. Die Delegierten sollen über den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien abstimmen. Das Votum des SPD-Parteitags allein reicht zur Bildung der Koalition allerdings nicht aus. Morgen stimmt ein FDP-Parteitag ab, die Grünen befragen derzeit ihre Mitglieder. Das Ergebnis der Urabstimmung soll am Montag verkündet werden. Geplant ist, dass der neue Bundeskanzler am Mittwoch im Bundestag gewählt wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 04:00 Uhr