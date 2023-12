SPD stimmt gegen Aufschub der Kindergrundsicherung

Berlin: Auf dem SPD-Parteitag haben die Delegierten dafür gestimmt, die Kindergrundsicherung noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Damit erteilten sie Forderungen nach einer Verschiebung des Vorhabens eine Absage. Entsprechende Vorstöße aus einigen Ländern und Kommunen werden derzeit von der Bundesregierung geprüft. Nach bisherigen Plänen soll die Umsetzung zu Jahresbeginn 2025 beginnen. SPD-Generalsekretär Kühnert äußerte sich in seinem Schlusswort zufrieden mit den Beratungen des Parteitags. Es sei "professionell und solidarisch" zugegangen. Am Vormittag hatten die Delegierten für mehr Investitionen in die Bildungspolitik gestimmt. In den vergangenen Tagen wurden unter anderem Kürzungen im Sozialbereich abgelehnt, zudem stimmte die SPD dafür, die Schuldenbremse zu reformieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 15:00 Uhr