SPD stellt sich nach Russland-Debakel in Außen- und Sicherheitspolitik neu auf

Nachrichtenarchiv - 23.01.2023 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Fehleinschätzung in den Beziehungen zu Russland will sich die SPD in der Außen- und Sicherheitspolitik grundlegend neu aufstellen. Das geht aus dem Entwurf für ein Strategiepapier hervor, das im Dezember beim Bundesparteitag beschlossen werden soll. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg gehe es nun darum, Sicherheit in Europa vor Russland und nicht mehr mit Russland zu organisieren, heißt es in dem Strategiepapier. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sprach von einem Bruch der SPD mit der eigenen Vergangenheit. Klingbeil betonte, ihm fehle die Phantasie, sich vorzustellen, wie nach dem russischen Angriff kooperative Beziehungen zu Moskau aussehen könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.01.2023 18:15 Uhr