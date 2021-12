SPD stellt ihre künftigen Minister vor

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als letzte der drei Ampel-Parteien will die SPD in Kürze die Ministerinnen und Minister für die neue Bundesregierung benennen. Bislang steht offiziell nur fest, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden soll. Neuer Kanzleramtschef wird voraussichtlich der Scholz-Vertraute Wolfgang Schmidt. Ebenfalls als gesetzt gilt Hubertus Heil als Bundesarbeitsminister. Angesichts der aktuellen Corona-Lage steht insbesondere das Gesundheitsministerium im Fokus. Die SPD übernimmt außerdem die Ressorts für Inneres, Verteidigung, Entwicklung sowie Bauen und Wohnen. - Am Nachmittag wollen die Grünen das Ergebnis ihrer Urabstimmung über den Koalitionsvertrag bekanntgeben. Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte am Morgen in einem Fernsehinterview, sie rechne mit einer breiten Zustimmung. - Sollte es so kommen, könnte der Koalitionsvertrag morgen unterschrieben werden. Für Mittwoch ist die Wahl des neuen Kanzlers geplant.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.12.2021 09:45 Uhr