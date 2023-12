SPD startet Wiederwahl der Parteispitze

Berlin: Der SPD-Parteitag beginnt derzeit mit der Wahl der neuen Partei-Spitze. Dabei stellen sich die bisherigen Parteichefs Esken und Klingbeil sowie Generalsekretär Kühnert zur Wiederwahl. In ihren Bewerbungsreden hatten die drei die soziale Marschrichtung ihrer Partei unterstrichen und noch einmal Änderungen an der Schuldenbremse verlangt. Diese dürfe nicht zur Zukunftsbremse werden, sagte Esken. Zukunftsinvestitionen müssten anders behandelt werden als laufende Kosten. Zugleich griff sie die Union scharf an: CDU-Chef Merz nehme für den billigen Erfolg einer Schlagzeile in Kauf, das Land zu spalten. Das sei verantwortungslos. Auf ihrem Parteitag will die SPD unter anderem eine Reform der Einkommens- und Erbschaftssteuer beschließen. Demnach sollen Vermögende künftig stärker zur Kasse gebeten werden.

