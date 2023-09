SPD-Spitzenkandidat von Brunn will weniger Bürokratie

Hawangen: SPD-Spitzenkandidat von Brunn hat vor der Landtagswahl in Bayern angekündigt, jährlich eine Milliarde Euro in Bildung investieren zu wollen. Um mehr Erzieherinnen und Erzieher ausbilden zu können, sagte von Brunn in der BR24-Wahlarena bei Memmingen, er wolle die Stellen der praxisorientierten Ausbildung verdreifachen. Außerdem sprach sich von Brunn für Entbürokratisierung aus. Mit der SPD in Regierungsverantwortung würde er, so von Brunn, eine Kommission einsetzen, um in Bayern überflüssige Regelungen abzubauen. Auch in der Baubranche müssen nach Ansicht von Brunns Vorschriften reduziert werden. Außerdem müsse der Staat gestiegenen Baukosten und Zinsen entgegentreten. Der Regierung um Ministerpräsident Söder warf von Brunn vor, dass nach fünf Jahren rund 200.000 Wohnungen im Freistaat fehlten.

