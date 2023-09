SPD-Spitzenkandidat von Brunn mahnt weniger Bürokratie an

Hawangen: In der BR24-Wahlarena hat der bayerische SPD-Spitzenkandidat von Brunn eine Entbürokratisierung in vielen Bereichen angemahnt. Das gelte gleichermaßen für die Wirtschaft, den Wohnungsbau und die Bildung im Freistaat, sagte von Brunn in Hawangen im Allgäu. Die SPD würde in die Bereiche Bildung und Erziehung eine Milliarde Euro investieren, auch um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Zudem sollten die Stellen in der praxisorientierten Ausbildung verdreifacht werden. - Der bayerische FDP-Spitzenkandidat Hagen forderte mehr Praktika besonders in Realschulen und Gymnasien aus. Dort würden derzeit die Schüler "blank" entlassen. Stattdessen müsse den Schülern die ganze Bandbreite der möglichen Berufe aufgezeigt werden. In der BR24-Wahlarena sprach sich Hagen auch erneut gegen ein Tempolimit aus. Er sagte, es seien nur homöopathische Dosen an Kohlendioxid, die bei einem Tempolimit eingespart würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 22:00 Uhr