SPD-Spitzenkandidat von Brunn für Entbürokratisierung

Hawangen im Allgäu: In der BR24-Wahlarena hat der bayerische SPD-Spitzenkandidat von Brunn eine Entbürokratisierung in vielen Bereichen angemahnt. Das gelte für die Wirtschaft, den Wohnungsbau und die Bildung im Freistaat, sagte von Brunn am Abend. Der Spitzenkandidat der bayerischen FDP, Hagen sprach sich für mehr Praktika aus, besonders in Realschulen und Gymnasien. Den Schülern müsse die ganze Bandbreite der möglichen Berufe aufgezeigt werden. Hagen wies außerdem den Vorwurf zurück, dass sich Arbeit wegen des steigenden Bürgergelds nicht mehr lohne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 06:00 Uhr