SPD-Spitzenkandidat in Dresden angegriffen und verletzt

Dresden: Der sächsische Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl, Matthias Ecke, ist bei einem Angriff offenbar schwer verletzt worden. Wie der SPD-Landesverband mitteilte, wurde der 41-Jährige beim Plakatekleben im Dresdener Stadtteil Striesen überfallen und muss in Folge dessen operiert werden. Es habe auch bei anderen Plakatier-Teams Einschüchterungsversuche und Beleidigungen gegeben, hieß es weiter. Die SPD-Landesvorsitzenden verurteilten die Taten: Dieses gewalttätige Vorgehen sei das Mittel von Faschisten - man lasse sich aber nicht mundtot machen. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer neuen Dimension antidemokratischer Gewalt. Nach Angaben der Polizei wurde kurz zuvor in Dresden auch ein Wahlhelfer der Grünen angegriffen und verletzt. Die Ermittler vermuten, dass es sich um die selben Täter handelt. Vorgestern erst waren außerdem zwei Politiker der Grünen in Essen attackiert worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 14:00 Uhr