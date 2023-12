SPD-Spitze diskutiert über Haushaltsloch

Berlin: Die SPD-Spitze hat vor ihrem Bundesparteitag, der heute in Berlin beginnt, Fehler der Ampel-Koalition eingeräumt. Auch die Regierung habe mit dem Streit um Heizungsgesetz und die Kindergrundsicherung zur Verunsicherung der Bevölkerung beigetragen, sagte SPD-Chef Klingbeil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Nun gelte es, sich das verspielte Vertrauen wieder zu erkämpfen. Er appellierte an die Koalition, beim Bundeshaushalt 2024 zu einer schnellen Einigung zu kommen. SPD-Generalsekretär Kühnert hat in diesem Zusammenhang soziales Augenmaß bei möglichen Kürzungen von staatlichen Vergünstigungen gefordert. So lehnt er es ab, das Dieselprivieg sofort zu streichen. Vom subventionierten Diesel-Preis profitierten auch viele Krankenpfleger, Erzieher und Rentner, so Kühnert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 06:00 Uhr