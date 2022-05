SPD sieht in NRW-Wahl keine Schlappe für Scholz

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den starken Verlusten bei der gestrigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen will die SPD keinen Zusammenhang mit der Politik und der Person von Bundeskanzler Scholz herstellen. Generalsekretär Kühnert wies Vorwürfe zurück, dass Scholz der nordrhein-westfälischen SPD im Wahlkampf geschadet habe. Er sagte, das sei kein Scherbengericht über die Bundesregierung gewesen. CDU-Chef Merz sieht das schlechte Abschneiden der SPD dagegen durchaus als Folge der Politik des Kanzlers. Die SPD habe in NRW flächendeckend Plakate mit Scholz geklebt, der auch im Wahlkampf aufgetreten sei, sagte Merz. Somit sei das Wahlergebnis "eine ganz klare Antwort auch an die Bundesregierung" gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 19:00 Uhr