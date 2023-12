SPD setzt Bundesparteitag mit Rede von Kanzler Scholz fort

Berlin: Die DGB-Vorsitzende Fahimi hat zum Auftakt des zweiten Tages beim SPD-Bundesparteitag ein Grußwort an die rund 600 Delegierten gerichtet. Die Stimmung in den Betrieben und bei Arbeitnehmern sei angespannt - die Krise weiter für viele Realität, sagte sie. Aber die Bundesregierung unter Kanzler Scholz habe einige hilfreiche Maßnahmen getroffen wie das Bürgergeld, die Wohngeldreform sowie Strom- und Gaspreisbremsen. Fahimi rief die SPD dazu auf, sich auf diese Erfolge zu besinnen - und weiterhin die Partei zu sein, die Lösungen für eine bessere Zukunft findet. In diesen Minuten hält Bundeskanzler Scholz seine Rede. Es wird erwartet, dass er dabei unter anderem über die schlechten Umfragewerte der Partei und den Streit in der Ampel-Koalition spricht. Im Anschluss ist dazu eine Debatte geplant. Außerdem geht es beim Bundesparteitag der SPD heute um die Sicherheits-, die Migrations- und die Europapolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 10:00 Uhr