SPD rechnet nicht mehr mit Haushaltsbeschluss in diesem Jahr

Berlin: Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr kann aus Sicht der SPD-Fraktionsführung nicht mehr vor Jahresende verabschiedet werden. Das hat die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Mast, in einer SMS an ihre Fraktion mitgeteilt. Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner hätten sich nach wie vor nicht auf eine Lösung der Haushaltskrise geeinigt, schrieb Mast. Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach im BR-Interview von einer katastrophalen Situation. Ringsherum gebe es Krieg und Krisen aber Deutschland schaffe es nicht einmal, einen Haushalt auf die Beine zu stellen. Auf die Frage, was er an Stelle der Regierung machen würde, sagte Söder, er würde das Heizungsgesetz rückgängig machen und beim Bürgergeld einsparen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 18:15 Uhr