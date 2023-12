SPD räumt Fehler bei Russland-Politik ein

Berlin: Die SPD hat auf ihrem Bundesparteitag Fehler in ihrer früheren Russland-Politik eingeräumt. Einen entsprechenden Leitantrag haben die Delegierten am frühen Abend beschlossen. Darin heißt es, die Annahme, mit stärkeren Wirtschaftsbeziehungen zu einer Demokratisierung Russlands beizutragen, sei falsch gewesen und habe zu einer energiepolitischen Abhängigkeit Deutschlands geführt. Kanzler Scholz erklärte, es sei wichtig, die Ukraine lange in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Dies gelte womöglich noch für Jahre. Am späten Abend stimmten die Delegierten außerdem mit großer Mehrheit einem Leitantrag zur Migration zu. Darin bekennen sich die Sozialdemokraten zu Abschiebungen, wenn kein Bleiberecht besteht. Sie setzen aber auch auf einen menschlichen Umgang mit Geflüchteten und wollen die Einwanderungsgesellschaft stärken, denn Vielfalt sei ein Gewinn für Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 22:45 Uhr