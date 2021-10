SPD-Politikerin Waldmann kritisiert Staatsregierung wegen Krankenhaus-Ampel

Nachrichtenarchiv - 28.10.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die SPD-Gesundheitspolitikerin Waldmann hat die bayerische Staatsregierung wegen der so genannten Krankenhaus-Ampel kritisiert. Dem BR sagte sie, in vielen Regionen klagten die Kliniken, sie seien überlastet. Die Ampel zeige aber nach wie vor grün. Problem sei, dass es für ganz Bayern nur einen Wert gebe. Den Ärzten in München sei aber nicht geholfen, wenn in Hof irgendwo ein Bett frei sei. Waldmann spricht sich daher für regionale Komponenten aus, um in Regionen mit hohen Inzidenzen und niedrigen Impfquoten angemessen reagieren zu können. Die SPD-Expertin vermisst zudem Aufklärung darüber, was geschehen soll, falls die Ampel auf gelb oder rot springt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.10.2021 14:45 Uhr