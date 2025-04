SPD-Politikerin Schwesig sieht Koalitionsverhandlungen auf gutem Weg

Berlin: Gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl gehen die Koalitionsverhandlungen wohl in die entscheidende Phase. CSU-Generalsekretär Huber sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF von der Zielgeraden, auf die man nun einbiege. Das sei angesichts der drängenden Herausforderungen auch nötig. Die SPD-Spitzenpolitikerin Schwesig sagte in derselben Sendung, die bisherigen Verhandlungen verliefen sehr konstruktiv. Allen Beteiligten sei klar, dass ein "Weiter so" in Deutschland nicht möglich sei. Man müsse dringend in die Wirtschaft investieren, so Schwesig. Hier sei ein gemeinsamer Schwerpunkt die Senkung der Energiepreise. Schwesig ist Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und sitzt bei den Koalitionsgesprächen mit am Verhandlungstisch, so wie auch CSU-Generalsekretär Huber.

