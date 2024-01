SPD-Politiker wollen Schuldenbremse wegen Hochwassers aussetzen

Berlin: Wegen der Kosten für den Kampf gegen das Hochwasser stellen SPD-Politiker die Schuldenbremse in Frage. Der haushaltspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Rohde, hat ein erneutes Aussetzen ins Spiel gebracht. Er sagte dem "Stern", noch sei das gesamte Ausmaß der Flutschäden nicht absehbar. Aber für genau solche Fälle gebe es im Grundgesetz die Möglichkeit, die Schuldenbremse auszusetzen. Daran ändert nach seinen Worten auch das Karlsruher Haushaltsurteil nichts. Ähnlich äußerte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Schwarz im "Spiegel". Es handele sich schließlich um eine unvorhersehbare Naturkatastrophe. Das Hochwasser richte gerade in Niedersachsen immense Schäden an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 10:00 Uhr