SPD-Politiker wird bei Angriff in Dresden schwer verletzt

Dresden: Unbekannte haben in Sachsen einen SPD-Politiker angegriffen und schwer verletzt. Wie der sächsische SPD-Landesverband mitteilte, muss ihr Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, operiert werden. Der Überfall hat sich demnach auf offener Straße im Dresdner Stadtteil Striesen ereignet. Dort habe Ecke Wahlplakate geklebt. Die Vorsitzenden der SPD in Sachsen, Henning Homann und Kathrin Michel erklärten, der Überfall sei ein unübersehbares Alarmzeichen an alle Menschen in diesem Land. Man attackiere unsere demokratischen Werte. Bereits am Donnerstag war es in Essen zu einem ähnlichen Übergriff gekommen. Unbekannte hatten zwei Grünen-Politiker nach einer Parteiveranstaltung attackiert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 13:30 Uhr