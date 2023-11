SPD-Politiker werben für Fortsetzung des Deutschlandtickets

Berlin: Mit Blick auf das drohende Aus für das Deutschlandticket haben mehrere Verkehrspolitiker der SPD für eine Fortsetzung geworben. In einem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordern die Sozialdemokraten von Bund und Ländern, sich auf eine angemessene Finanzierung der bundesweit gültigen Monatskarte für den ÖPNV zu einigen. Die am Montag stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz sei die letzte Chance dafür. Ein Ende des 49-Euro-Tickets sei keine Option und hätte verheerende Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit von Politik und die Attraktivität des Nahverkehrs, so das Papier. Bund und Länder hatten vereinbart, in diesem und im kommenden Jahr jeweils 1,5 Milliarden Euro zuzuschießen. Weil für 2024 nun jedoch Mehrkosten befürchtet werden, könnte das Ticket bald auslaufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 22:45 Uhr