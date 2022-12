SPD-Politiker Schmid fordert wegen Spionage-Verdacht entschlosseneres Vorgehen gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 23.12.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen des mutmaßlichen Spionage-Falls beim deutschen Auslandsgeheimdienst BND fordert der SPD-Außenpolitiker Schmid ein entschlosseneres Vorgehen gegen Russland. Moskau sehe sich seit Jahren in einem Konflikt mit dem Westen und meine, dass alle Mittel zulässig seien, sagte Schmid dem Deutschlandfunk. Konkret nannte er die Ermordung von Oppositionellen auf deutschem Boden und Spionage. Es sei notwendig, so Schmid wörtlich, "sehr viel aufmerksamer" der hybriden Kriegsführung von Russland entgegenzuwirken. Vorgestern war ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes festgenommen worden. Ihm wird Landesverrat vorgeworfen. Der Mann soll Staatsgeheimnisse an Russland verraten haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2022 13:45 Uhr