SPD-Politiker Roth beklagt mangelnde Unterstützung für Ukraine

Berlin: Der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, hält mehr Unterstützung des Westens für die Ukraine für dringend geboten. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der SPD-Politiker, es sei nicht genug getan worden, um Kiew im Krieg gegen Russland bestmöglich zu helfen, und das nutze die russische Armee jetzt gnadenlos aus. Auch das große Hilfspaket aus den USA komme zu spät. Mit Blick auf die Uneinigkeit über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sagte er, man solle lieber schauen, wo es Einigung geben könnte und was die Ukraine jetzt braucht. Konkret forderte Roth die Lieferung weiterer Luftverteidigungssysteme, die in Europa durchaus verfügbar seien. Wenn der russische Imperialismus nicht jetzt in der Ukraine gestoppt werde, dann drohe er auch auf uns überzugreifen, so Roth.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 10:00 Uhr